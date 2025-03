V Godoviču na balkonu zagorel cvetlični lonček, škoda ni majhna

V ponedeljek ob 22.42, je bila Policija obveščena o požaru na balkonu ene od stanovanjskih hiš v Godoviču, kjer je zagorel cvetlični lonček, v katerem je bila mešanica zemlje in gnojila. Na kraju požara so posredovali tudi gasilci PGD Idrija in PGD Godovič.

Policisti tujo krivdo izključili

Z zbranimi obvestili in ogledom kraja požara je bilo ugotovljeno, da je prišlo do samovžiga zemlje in gnojila v cvetličnem lončku, ki se je nahajal na balkonu ob fasadi objekta. Na pročelju je nastala materialna škoda za okoli 2000 evrov. Policisti Policijske postaje Idrija so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.