V globino padel delavec in si poškodoval hrbet

V petek dopoldan je bila novogoriška policija obveščena o delovni nezgodi na cesti Ajdovščina – Predmeje, kjer je v delovni zapori z višine padel in se poškodoval 30–letni delavec.



Delavec je markiral točke za vrtanje, ko je med delom padel z višine 3,5 metra in se poškodoval. 30-letni delavec je pri delu uporabljal vsa zaščitna sredstva, pri padcu pa je utrpel udarec v hrbet.



Na kraju so poškodovanca oskrbeli reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje

zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.