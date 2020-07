Noro početje Italijanke na gorenjski avtocesti

Gorenjski policisti so v ponedeljek ponoči obravnavali italijansko voznico osebnega avtomobila, ki je od Karavank proti Lipcam vozila v napačno smer. Nepravilno vožnjo so zaznali v nadzornem centru Darsa. Prometni policisti so voznico ustavili pri galeriji Moste in ji ob zagotovljenih pogojih za varnost drugih udeležencev omogočili, da je vozilo obrnila v pravo smer. Zatem so jo začeli