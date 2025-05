V Gabrju močno počilo: 65-letni voznik traktorja se je zabil v stanovanjsko hišo

V soboto okoli 16.30 so policiste obvestili o prometni nesreči v Gabrju. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 65-letni voznik traktorja izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo.

Kršitelju izdali plačilni nalog

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan traktor, ki so ga zasegli. 65-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.