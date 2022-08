V frizerskem salonu z nožem v roki zahteval gotovino

V ponedeljek, 23. avgusta so PU Ljubljana okoli 11. ure obvestili o ropu na območju Viča, kjer je bilo ugotovljeno, da je neznanec vstopil v frizerski salon in z nožem v roki zahteval gotovino. Odtujil je nekaj deset evrov in s kraja zbežal. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Opis: storilec je bil oblečen v črna oblačila, na glavi je imel črno masko z izrezom za oči.

Kasneje okoli 15. ure so jih obvestili o ropu za Bežigradom. Ugotovljeno je bilo, da so trije neznanci pripeljali z dvema skuterjema do oškodovanca, ga fizično napadli, mu zagrozili z nožem in mu odvzeli gotovino, ter vrednejše predmete. Oškodovali so ga za nekaj tisoč evrov. V dogodku je bil lažje poškodovan. Opis: pripeljali so se z modrim in črno belim skuterjem. Eden izmed njih je obilnejše postave in je imel oblečeno črno majico, ter črn brezrokavnik. Drugi je imel oblečene rdeče kratke hlače in črno jopico.

V torek, 23. avgusta okoli 1. ure so jih obvestili o ropu v Centru. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da so do treh oškodovancev pristopili trije neznanci in z njimi fizično obračunali, ter jim odvzeli nekaj deset evrov gotovine. V dogodku sta bila dva oškodovanca lažje poškodovana. Opis: moški, vsi stari okoli 18 let, prvi je imel kratke lase, večji izrazit nos, je manjše postave in je bil oblečen v sivo trenerko, drugi je bil oblečen v jeans kratke hlače, tretji pa v oranžno jopico.

Ob istem času se je zgodil tudi rop v Šiški. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je do treh oškodovancev pristopilo 7 neznancev in z njimi fizično obračunali, ter jim odvzeli skiro. V dogodku so bili oškodovanci lažje poškodovani.

V vseh primerih policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

