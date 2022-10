V eni od slovenskih osnovnih šol otipaval učenko, oglasil se je ravnatelj

Portal e-utrip.si piše o spolnem napadu, ki naj bi se nedavno zgodil v kočevski Osnovni šoli Zbora odposlancev. Mladoletni Rom naj bi učenko osnovne šole napadel na poti iz šole, neposredno v okolici šole. Portal se je z vprašanjem obrnil na ravnatelja šole Petra Pirca, ki je dogodek potrdil.

Za portal je dejal, da je šlo za »otipavanje«, učenko pa je pohvalil, da je po dogodku prišla v šolo in povedala, kaj se je zgodilo. »In tu velika pohvala dekletu, da je to povedala, ker je to skoraj gotovo garant, da se ne bo več ponovilo,« je na učenko ponosen Pirc.

Šola je nemudoma poklicala starše in jih prosila za prijavo na policijo, kar so tudi storili, o dogodku pa je bil obveščen tudi CSD. v šoli so se s fantom pogovorili, mu dali vzgojni opomin in »mu pojasnili, kaj se bo zgodilo, če samo še enkrat zadevo ponovi na kateremkoli dekletu,« je za portal povedal ravnatelj. Pogovorili so se tudi z dekletom, žrtvijo spolnega napada.