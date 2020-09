V enem tednu dvakrat zažgal blok, 20-letnica za las ušla smrti

»Ne želimo ničesar drugega kot vrnitev v normalno življenje,« nam je včeraj dejalo več stanovalcev bloka v Kolodvorski ulici 23 v Slovenski Bistrici. Nekaj minut čez polnoč je v njihovi zgradbi zagorelo. In to že drugič v vsega sedmih dneh – prejšnjič je 24. avgusta. »Legla sem k spancu, a zaradi bolečin v nogi nisem mogla zaspati. Vstala sem, da bi si natočila vodo. Prižgala sem luč in cela soba je bila v dimu,« nam je vsa iz sebe razlagala ena od prestrašenih stanovalk, ki pa ne želi biti imenovana. Nato je nadaljevala: »Poklicala sem sosedo, saj si sredi noči ne upam sama na hodnik. Dejala sem ji, da mislim, da ...