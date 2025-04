V enem dnevu kar 243 prekoračitev hitrosti – norec drvel z 200 km/h

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v četrtek, 3. aprila, izvedli poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju prekoračitev hitrosti. Rezultati nadzora so skrb vzbujajoči – ugotovili so kar 243 prekoračitev hitrosti.

Večina kršiteljev – 233 voznikov – bo prejela plačilni nalog, zoper deset najbolj brezobzirnih pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med hujšimi prekrški izstopa primer voznika osebnega avtomobila, ki je na avtocesti A1 pri naselju Radizel vozil s kar 200 kilometri na uro, čeprav je na tem odseku omejitev hitrosti 100 km/h. Za takšno kršitev zakon predvideva 1.200 evrov globe in 9 kazenskih točk.

Policija voznike znova opozarja na pomen upoštevanja omejitev hitrosti, saj je prav prekoračitev hitrosti eden glavnih vzrokov za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.