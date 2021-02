V eksploziji umrli oče, sin in njun prijatelj

V petek ob 15.30 je v nedelujoči mizarski delavnici na Lancovem v bližini Radovljice razneslo peč. V trenutku silovite eksplozije so bili v prostoru trije: oče in sin, 45-letniin 19-letni, ter njun prijatelj, 45-letni. Vsi so umrli.Prvi izsledki kažejo, da je eksplodiralo v okolici peči na trda goriva, točen vzrok pa še ni znan. Policija bo danes nadaljevala preiskavo.iz PU Kranj je v petek zvečer sporočil tudi, da je nastala večja materialna škoda.