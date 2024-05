V eksploziji plina umrl tovornjakar Franci

Prebivalci Slovenskega Javornika, naselja pred Jesenicami z nekaj manj kot 2000 prebivalci, dan po strašni smrti sokrajana v eksploziji plina kar ne morejo verjeti, da se je zgodila takšna tragedija. Ko se pripeljemo v Mladinsko ulico na Slovenskem Javorniku, okoli večstanovanjske hiše v tišini poteka intenzivna čistilna akcija. Črne saje in razbite šipe na hiši pričajo, da se je tam zgodilo nekaj res hudega. Stanovalci – v hiši so štiri stanovanja – so zrli v poškodovano hišo. Ognjeni zublji niso uničili le stanovanja v pritličju, v katerem je sam živel 74-letni Franci Car, temveč tudi tisto...