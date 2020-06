Sredi Prešernovega trga v Ljubljani spustil hlače in pokazal – rit

Včeraj sta v središču Ljubljane potekala dva dogodka, proslava ob dnevu državnosti in t. i. protiproslava. Prva se je začela ob 21. uri, medtem ko so se udeleženci druge zbrali pozno popoldne, kot so napovedali, na Prešernovem trgu. A še preden se je množica zbrala, je Prešernov spomenik zasedlo nekaj deset tako imenovanih rumenih jopičev. Opremljeni so bili s slovenskimi zastavami in