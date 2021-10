V dveh nesrečah čelno trčili

V prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo ob 13.20 zunaj naselja Doblar (Občina Kanal ob Soči), sta bili dve osebi predvidoma huje poškodovani. Po sedanjih ugotovitvah je 27-letni voznik osebnega avtomobila vozil po glavni cesti iz Doblarja proti Ročinju in zunaj naselja Doblar, kjer cesta poteka v ostrem desnem in nepreglednem ovinku v klancu navzgor, ni prilagodil hitrosti in načina vožnje cesti ter svojim vozniškim sposobnostim.

Zapeljal je čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 42-letni voznik osebnega avtomobila. Vozili sta čelno trčili. Oba voznika sta ostala ukleščena v avtomobilih. Čeprav so sprva domnevali, da sta hudo poškodovana, so naknadno sporočili, da gre za lahke poškodbe.

Poleg policistov so posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovana po oskrbi na kraju dogodka z reševalnim vozilom odpeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Prometni policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva in težo poškodb zoper 27-letnega povzročitelja ustrezno ukrepali.

V nedeljo ob 14.13 sta na pomurski avtocesti na relaciji Murska Sobota–Lipovci v občini Murska Sobota trčili osebni vozili. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekajoče motorne tekočine. Ranjeno sopotnico iz enega od avtomobilov so reševalci NMP Murska Sobota odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Okoli 17. ure so žalski policisti v Studencah obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil 68-letni voznik osebnega vozila. Zapeljal je na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v voznika osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal nasproti. Povzročitelj se je v trčenju hudo poškodoval.