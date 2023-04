V društvu ostali brez piva in tobačnih izdelkov

Na območju Drganjih sel (PP Dolenjske Toplice) je med 18. in 19. aprilom nekdo vlomil v brunarico in odtujil 20 litrov goriva in ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov.

Med 17. in 19. aprilom je v kraju Slinovce na območju PP Krško neznanec vlomil v prostore društva in odtujil več zabojev piva in tobačne izdelke. Društvo je oškodoval za okoli 1.400 evrov.

V kraju Talčji vrh na območju PP Črnomelj je med 16. in 19. aprilom nekdo vlomil v počitniško hišo in pomožni objekt. Odtujil je več električnih podaljškov, kotel za žganjekuho, baterijski vrtalnik, motorno žago in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.