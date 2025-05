V Dravogradu ukradli avto brez problema, ključi vozila in denarnica z dokumenti na izvoli

V Dravogradu so policisti Policijske uprave Celje obravnavali tatvino osebnega vozila znamke Citroen Berlingo, letnik 2014, temno sive barve. V vozilu so bili ključi vozila in denarnica z dokumenti.

Na parkirišču v Pečovniku so obravnavali poskus vloma v osebno vozilo. Storilec je lastniku s poškodovanjem sprednjih vrat povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V Laškem je neznani storilec poskušal vlomiti v prodajni avtomat kmetijske zadruge. S poškodovanjem avtomata je lastnikom povzročil za okoli 4.000 evrov škode.