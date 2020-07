V dragem avtu tihotapil tujce

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na 2. julij v Dvorcah ustavili jaguarja hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 45-letni državljan Hrvaške prevaža dva državljana Pakistana in tri državljane Bangladeša.



Vozniku so kriminalisti odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še potekajo, so sporočili iz PU Novo mesto.