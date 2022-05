V Dornberku našli heroin in metadon, 26-letnika čaka ovadba

Novogoriški kriminalisti in policisti so v sredo v Dornberku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in prehodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi opravili preiskavo stanovanjske hiše, preiskavo vozil in osebno preiskavo pri 26-letniku.

Preiskali so stanovanjsko hišo, vozila in osumljenca. FOTO: Ljubo Vukelič



Našli in zasegli so manjšo količino snovi in stekleničko z neznano prozorno tekočino (domnevno heroin in metadon). Prav tako so zasegli pripomočke, ki jih je osumljenec uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj (tehtnica za natančno merjenje, mobilni telefon), in gotovino, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Kriminalisti bodo po zaključku preiskave in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici; to tudi usmerja predkazenski postopek.