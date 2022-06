V Domžalah vlom v hišo: lastnik oškodovan za okoli 1200 evrov

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativnokomunikacijski center prejel 190 klicev za posredovanje. Policisti so na področju kriminalitete obravnavali sedem tatvin, sedem vlomov, v dveh primerih je ostalo pri poskusu, in sedem primerov poškodovanja tuje stvari.

V Domžalah je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznanec odtujil gotovino in bančne kartice, s katerimi je nato opravil dvige gotovine. Lastnika je oškodoval za okoli 1200 evrov.

V Kočevju je neznanec vlomil v klet in odtujil vrtalnik znamke Metabo. Lastnika je oškodoval za okoli 200 evrov.

V Šiški je neznanec vlomil v tri kleti in odtujil več vrtnega orodja. Lastnike je oškodoval za skupno okoli 700 evrov.

V Grosupljem je neznanec vlomil v gospodarsko poslopje in odtujil kosilnico in dve kolesi. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov. V Litiji pa so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so odtujili električne vodnike. Podjetje so oškodovali za nekaj tisoč evrov.