V domu starejših z okna omahnil v smrt

Usodna delovna nesreča

Za padec v Domu starejših Lendava je tuja krivda izključena.

Minulo soboto zvečer se je v Domu starejših Lendava zgodila tragedija, življenje pa je izgubil stanovalec omenjenega doma. Starejši moški je padel skozi eno izmed oken, neuradno v prvem nadstropju, ter se tako hudo poškodoval, da mu niso mogli več pomagati. Sprva so ga nekaj časa iskali, saj ga v sobi ni bilo, nakar ga je ena izmed zaposlenih našla na tleh negibnega.Na Policijski upravi Murska Sobota so nam dogodek potrdili. Neuradno naj bi šlo za domačina iz Lendave. »Dne 21. 8. 2021 ob 22.30 smo bili policisti obveščeni, da naj bi varovanec Doma starejših Lendava padel skozi okno prvega nadstropja. Ugotovili smo, da je skozi odprto okno padel na travnata tla,« je dejala, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Kot je dodala, je tuja krivda izključena in bodo v zvezi s tem podali poročilo na okrožno tožilstvo v Murski Soboti.Tudi včeraj so policisti, tokrat z ljubljanske policijske uprave, poročali o smrtonosnem padcu v globino. V torek malo pred 15. uro je v Mostah umrl moški, ki je upravljal drobilec odpadnega gradbenega materiala. Zaradi zastoja je splezal na delovni stroj, da bi odpravil napako, pri tem pa je padel okoli 2,5 metra globoko.Tako hudo se je poškodoval, da je takoj umrl. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Ogleda sta se udeležila tudi inšpektor za delo in državna tožilka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.