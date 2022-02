V domači hiši presenetili vlomilce

Šentjernejski policisti so v četrtek s kazensko ovadbo na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku pripeljali 37- in 32-letnika iz okolice Škocjana. Oba so prijeli zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine 11. januarja v Goriški vasi pri Škocjanu.

Kot smo takrat poročali, so lastniki hiše v Goriški vasi pri Škocjanu, ko so se vrnili domov nekaj pred drugo popoldne, presenetili tri neznance, ki so k njim vlomili med njihovo odsotnostjo. Ko so jih zagledali, se je trojica pognala v beg skozi kuhinjsko okno in se odpeljala. Na podlagi opisa in z zbiranjem obvestil so v aktivnostih, v katere so bile vključene patrulje več policijskih postaj, možje postave v Dobruški vasi locirali vozilo, ki je ustrezalo opisu, prav tako lastnika vozila.

Po zaslišanju je preiskovalni sodnik za oba odredil pripor. FOTO: Uroš Hočevar

»Opravili so ogled kraja vloma in avtomobila, obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko ter se podrobneje pogovorili z lastnikom vozila. Po zaključeni preiskavi bodo na okrožno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo,« so pred dnevi poročali z novomeške policijske uprave.

Zdaj so postregli s še nekaj podrobnostmi. Kot pojasnjujejo na novomeški policijski upravi, naj bi 37- in 32-letnik v družbi za zdaj še neznanega sodelavca tistega dne okoli pol druge ure popoldne prišla do stanovanjske hiše, medtem ko so bili lastniki zdoma. Vlomili so, pregledali prostore in si prisvojili nekaj družinskega nakita v vrednosti približno 1500 evrov. Pri tem so jih zalotili domači, ki so se vrnili domov, ko so bili vlomilci še v hiši. Zato so hitro pobrali šila in kopita in pobegnili skozi okno ter se odpeljali z avtom. »Pri tem so jih opazili tudi mimoidoči, tako da so imeli policisti poleg hitrega klica na številko 113 na voljo dobre izhodiščne podatke za iskanje osumljencev in vozila – opis oseb, opis vozila, delna registrska tablica in podobno,« pojasnjuje Robert Perc, vodja operativno-komunikacijskega centra novomeške policijske uprave.

Med begom so jih opazili tudi mimoidoči in policiji pomagali

z opisi.

Možje postave so ob pregledu območja vozilo, ki je ustrezalo opisu, kmalu locirali v okolici Škocjana.

»Opravili so ogled kraja vloma in najdbe vozila ter odkrili in zavarovali sledove kaznivega

dejanja. Ugotovili so tudi, kdo običajno vozi vozilo, vendar je bilo treba še pregledati in analizirati najdene sledove,« še pojasnjuje Perc.

Z zbiranjem obvestil in dokazov so šentjernejski policisti pridobili dovolj obremenilnih okoliščin, da so osumljencema v četrtek odvzeli prostost in ju s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu. Pred tem so pri obeh z odredbo sodišča izvedli tudi hišno preiskavo. Preiskave primera policisti še niso zaključili.

Možje postave so v Dobruški vasi kmalu locirali vozilo, ki je ustrezalo opisu tistega, v katerem so se odpeljali nepovabljeni gostje.



»Oba sta bila v preteklosti že ovadena za več kaznivih dejanj, vlomila pa sta v času prestajanja pogojne kazni za druga kazniva dejanja. Starejši od dvojice, 37-letnik, je bil v preteklosti obravnavan za kazniva dejanja premoženjske kriminalitete, dvakrat je bil tudi pravnomočno obsojen. V času januarskega vloma v Goriški vasi je prestajal pogojno kazen zaradi obsodbe za kaznivo dejanje nasilništva,« pojasnjuje Perc. Tudi 32-letnika so že večkrat obravnavali za premoženjska kazniva dejanja, za katera je bil že šestkrat pravnomočno obsojen.



Po zaslišanju je preiskovalni sodnik za oba odredil pripor.