V Dolgi vasi prijeli v tujini iskanega državljana Romunije

Lendavski policisti so v Dolgi vasi na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo prijeli državljana Romunije, za katerega je Luksemburg razpisal ukrep predaje ali izročitve. Zaradi nadaljnjega postopka izročitve ga bodo privedli na Okrožno sodišče v Murski Soboti, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota