V Dolenjskih Toplicah gasilci v akciji: ogenj uničil opremo

V četrtek ob 21.20 je v ulici Na griču v Dolenjskih Toplicah zagorelo v pritličnih prostorih stanovanjske hiše.

Požar v enem od prostorov pritličja so pogasili gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn, Soteska in Dobindol. Prezračili so prostore hiše in jih pregledali s toplotno kamero.

Ogenj je uničil opremo prostora, nekaj računalniške opreme in zadimil pritličje, poroča uprava za zaščito in reševanje.