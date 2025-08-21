V Dolenjih Laknicah se je voznik začetnik z vozilom prevrnil, končal v bolnišnici

V sredo nekaj po 15. uri so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči v Dolenjih Laknicah. Ob tem so ugotovili, da je 18-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil.

Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.