NESREČA

V Dolenjih Laknicah se je voznik začetnik z vozilom prevrnil, končal v bolnišnici

Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Michael Derrer Fuchs, Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija FOTO: Michael Derrer Fuchs, Getty Images

M. U.
21.08.2025 ob 17:32
21.08.2025 ob 17:32
M. U.
21.08.2025 ob 17:32
21.08.2025 ob 17:32

Poslušajte

Čas branja: 0:43 min.

V sredo nekaj po 15. uri so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči v Dolenjih Laknicah. Ob tem so ugotovili, da je 18-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil.

image_alt
Gasilci osupli! Pri Ribnici zletel s ceste in treščil v drevo, nato pa izginil brez sledu (FOTO)

Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nesreča PU Novo mesto prometna nesreča voznik začetnik

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.