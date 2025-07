V Dobravi pri Škocjanu huda nesreča: z vozilom trčil v 13-letnico, hudo je

V nedeljo nekaj pred 14. uro se je zgodila huda prometna nesreča na cesti v Dobravi pri Škocjanu. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v kolesarko, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri.

Hudo poškodovano 13-letnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo zoper povzročitelja na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Trčila sta mladolentna mopedista

V soboto nekaj po 18. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Družinski vasi. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 16-letni voznik mopeda, ki je ob vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost prav tako 16-letnemu mopedistu. Lažje poškodovana udeleženca nesreče in prav tako lažje poškodovanega 14-letnega potnika na mopedu povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Oba mopeda so policisti zasegli in odredili izredni tehnični pregled. Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.