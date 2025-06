V Dobovi se je iztiril vlak, škode za pol milijona evrov

V torek zvečer je na železniški postaji Dobova prišlo do iztirjenja tovornega vlaka, pri čemer je nastala večja materialna škoda. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) je bil dogodek prijavljen ob 20.28. Na kraju so posredovali kriminalisti, ki preiskujejo okoliščine nesreče.

Kot so ugotovili prvič na terenu, je pri premiku vlakovne kompozicije, sestavljene iz 22 vagonov, iztirilo dva vagona. Prvi izmed njiju je ob tem podrl drog električne napeljave in zapeljal preko njega. Po podatkih Slovenskih železnic (SŽ) v nesreči k sreči ni bil nihče poškodovan.

Materialna škoda na železniški infrastrukturi, tovorni kompoziciji ter zaradi izpada prometa je po prvih ocenah SŽ okoli 500.000 evrov.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in podrobno preučujejo okoliščine dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.