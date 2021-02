V deroči Krki zagledali avto. Kaj je z voznico? (FOTO)

Po družabnih omrežjih kroži fotografija na videz belega vozila, katerega del se vidi iz reke. Kot smo izvedeli, naj bi šlo za reko Krko, natančneje – fotografija je nastala pri Otočcu.



Avtorica posnetka nam je povedala, da so avto zagledali, ko so se peljali mimo, na kraju pa so že tudi gasilci.



Novomeška policijska uprava je o dogodku zapisala: »O vozilu v reki Krki pri Otočcu smo bili obveščeni ob 11.50. Po prvih zbranih obvestilih naj bi voznica parkirala avtomobil in se oddaljila, vozilo pa se je začelo premikati in zapeljalo v Krko, saj ni pa potegnila ročne zavore in vozilo ni bilo v prestavi. Gasilci so vozilo potegnili iz vode, okoliščine pa policisti še preverjajo.«

