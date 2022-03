V delovni nesreči umrl Darko Cafuta, prijatelji sporočili žalostno vest

Po dveh hudih prometnih nesrečah (Tepanje in Podlehnik), v katerih sta umrli dve osebi, več pa jih je bilo lažje ali huje poškodovanih, je Uprava RS za zaščito in reševanje danes sporočila še eno žalostno novico, in sicer, da je v naselju Velika Varnica, v občini Videm, pri spravilu lesa v gozdu poškodoval domačin.

Gasilci PGD Leskovec in reševalci NMP Ptuj so poškodovanca na kraju nesreče oživljali, vendar reanimacija ni bila uspešna. In gasilci so preminulo osebo iz težko dostopnega terena prenesli do vozila pogrebne službe, kot so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje.

V tragični nesreči pri delu v težko dostopnem gozdu je umrla znana osebnost. Prijatelji tragično umrlega so sporočili žalostno vest, da se je ob delu v gozdu poškodoval nekdanji, 17. princ Ptujskega karnevala, Darko Cafuta (Baron Jakob Zekel Videmski).

Darko Cafuta je bil kot Jakob baron Zekel Videmski dosedanji princ karnevala, 17. po vrsti in predhodnik letošnjega princa viteza Hinka Sodinskega plemenitega Galla. Bil je tudi član predsedstva Zveze društev kurentov ter predsednik Kulturno turističnega in etnografskega društva Koranti Demoni. Zavzemal se je za tradicijo mesta Ptuj in kurentov, živel je za ptujski karneval. Poleg tega pa je bil vsem zelo pri srcu, »ni bil samo princ, bil je tudi velik človek.«, so zapisali njegovi prijatelji, ki je tragedija močno prizadela.