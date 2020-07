V delovni nesreči huje poškodovan starejši moški

V torek, ob 8.49 uri, je bila policija obveščena o delovni nesreči na območju naselja Lazec (Občina Cerkno), kjer se je s traktorjem po brežini z zgornjega na spodnji travnik, v dolžini približno devetih metrov, prevrnili in se huje poškodoval 71–letni moški.Moški se je skupaj z drugim družinskim članom nahajal na zasebnem zemljišču, kjer je bil ob vznožju njive na travnati poti parkiran kmetijski traktor s prikolico. Pri vzvratni vožnji s traktorjem je 71-letni moški s prikolico in nato z zadnjo desno pnevmatiko zapeljal preko roba travnika oziroma poti. Traktor s prikolico se je po brežini večkrat bočno prevrnil in obstal na spodnjem travniku, ob prevračanju pa je 71-letni moški utrpel telesne poškodbe.Takoj po nezgodi mu je ožji sorodnik nudil pomoč in nemudoma poklicali na pomoč reševalce. Na kraju so predvidoma huje poškodovanega moškega zdravniško oskrbeli reševalci NMP ZD Idrija. Policistom in reševalcem so na kraju pomoč nudili tudi gasilci PGD Cerkno.Kasneje so poškodovanca prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.Idrijski policisti so tujo krivdo glede na vsa ugotovljena dejstva izključili in bodo o varnostnem dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.