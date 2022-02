V delovni nesreči hudo poškodovan moški

V četrtek sta se na območju mariborske uprave zgodili dve delovni nesreči. Dopoldan se je v Dogošah pri žaganju lesa z motorno žago lažje poškodoval 20-letnik, na območju Slovenske Bistrice pa se je huje poškodoval 68-letni moški, ki je pomagal pri podiranju dreves v gozdu, ko je drevo padlo po njem.

O nesreči v Poljčanah je poročala tudi uprava za zaščito in reševanje. Ob 10.48 je pri spravilu lesa v gozdu blizu naselja Stanovsko v občini Poljčane prišlo do delovne nesreče. Gasilci PGD Poljčane so nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila in zavarovanju mesta pristanka helikopterja. Poškodovano osebo je helikopter SV s posadko HNMP Maribor na krovu prepeljal v UKC Maribor.