V Črni na Koroškem gori, več deset gasilcev se bori z ognjenimi zublji (FOTO)

V soboto okoli poldneva je zagorelo v gozdu v Topli, ki je ena izmed dolin v občini Črna na Koroškem, natančneje na območju Mravlije. Posredovali so gasilci iz občine in uspešno pogasili požar na površini 200 kvadratnih metrov.Danes dopoldan pa je na istem območju ponovno zagorelo, zato so morali domačim gasilcem na pomoč priskočiti še gasilci iz sosednjih občin, in sicer iz Mežice, Prevalj, Raven in Kotelj. Zaenkrat teren še prekopavajo in močijo območje.Nedaleč stran v pogorju Pece je pred šestimi leti gorelo veliko večje gozdno območje. Takrat so se z ognjem borili več dni, pri tem pa jim je pomagal tudi helikopter slovenske vojske, požar se je razširil tudi v sosednjo Avstrijo.