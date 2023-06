V citroënu poleg voznika še 17 Turkov

Jasno je, da prva skrb tihotapcev nelegalnih migrantov čez mejo ni varnost potnikov, ki jih prevažajo, zagotovo pa so tudi policisti debelo pogledali, ko so predvčerajšnjim ustavili osebni avtomobil, v katerem se je poleg voznika gnetlo kar 17 tujcev.

V noči na sredo so policisti na Čatežu ob Savi namreč ustavili voznika osebnega avtomobila citroën C4 picasso z bosanskimi registrskimi tablicami. »Med postopkom so ugotovili, da 20-letni državljan Srbije v vozilu prevaža kar 17 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Državljanu Srbije so odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku,« je okoliščine prijetja predstavila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Postopki z državljani Turčije še potekajo. Kazenski zakonik za storilca, ki je tujce nezakonito spravil čez mejo oziroma ozemlje države, določa pet let zapora, a mlademu Srbu grozi celo do osem let; takšna je namreč najvišja kazen, če storilec tega dejanja sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist, priskrbi brezpravno delovno silo, dejanje stori kot član hudodelske združbe ali – kot v temu primeru – povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi.

Še šest Turkov

Policisti PU Novo mesto so se v isti noči srečali še z enim tihotapcem prebežnikov. Na območju Dobove so ustavili poljski osebni avtomobil, za volanom katerega je sedel državljan Severne Makedonije. V vozilu je prevažal šest državljanov Turčije, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Makedoncu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. »S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki z državljani Turčije še potekajo,« smo izvedeli.

8 let zapora mu grozi.

Sicer pa so policisti v 24 urah na območju PP Brežice izsledili in prijeli 34 državljanov Bangladeša, 23 državljanov Afganistana, 21 državljanov Maroka, 20 državljanov Rusije, 14 državljanov Sirije, 13 državljanov Pakistana, deset državljanov Iraka, sedem državljanov Indije, dva državljana Nepala, dva državljana Šrilanke in državljana Alžirije.