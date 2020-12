V cerkvi kradel miloščino, ki jo dajejo verniki

Tržaški policisti so minuli petek obravnavali 65-letnika, ki je iz cerkve kradel miloščino. V božji hram Parrocchiale S. Gerolamo, na naslovu Via Capodistria 8, ki je od tržaške glavne avtobusne postaje oddaljen štiri kilometre, je prišel z žepno svetilko in izdelanim načrtom. Z baterijo je osvetlil skrinjico oziroma škatlo s prispevki vernikov, na teleskopski meter zalepil lepilni trak, ga vtaknil v škatlo in tako ven vlekel denar. Pri delu pa so ga zmotili očividci in poklicali policijo. Po neuradnih informacijah iz tamkajšnjih cerkva ni kradel prvič. Po uradnem obvestilu tržaške policije gre za slovenskega državljana, a ...