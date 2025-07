V Celju zaradi pod vplivom alkohola padel voznik e-skiroja, sopotnica hudo poškodovana

Od petka do danes so policisti Policijske uprave Celje obravnavali štiri prometne nesreče s hudimi poškodbami, pet z lažjimi poškodbami in 28 prometnih nesreč z materialno škodo.

Prvo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v petek, nekaj čez 5. uro zjutraj, ko je v Celju zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, padel voznik e-skiroja. Pri padcu se je voznik lažje poškodoval, sopotnica pa huje.

Drugo hudo prometno nesrečo so obravnavali v Šentjurju, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča padel kolesar.

Tretjo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v soboto popoldne v Šoštanju, kjer je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padel voznik e-skiroja.

V noči iz sobote na nedeljo so prometno nesrečo s hudimi poškodbami obravnavali še na Podjavorškovi ulici v Celju, kjer je voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v blagem levem ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. V trčenju se je hudo poškodoval.