V petek okoli 21. ure so policiste obvestili, da se na dvorišču Stanetove ulice v Celju pretepata moška.



Ko so možje postave prišli na kraj dogodka je storilec, ki je poškodoval 39-letnega moškega, že pobegnil, vendar so ga kmalu izsledili.



Šlo je za 27-letnega Celjana, ki ga bodo celjski policisti kazensko ovadili zaradi povzročitve lažje telesne poškodbe.



Poškodovanega udeleženca (39) so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico.