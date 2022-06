Drama v Celju: tovornjak z okoli 60 prašiči se je prevrnil (FOTO)

V Celju je včeraj zgodaj zjutraj 73-letni voznik tovornjaka, v katerem je prevažal okoli 60 prašičev, povzročil prometno nesrečo. Sam je bil laže ranjen, poginili pa sta dve živali.

Policijo so o nesreči obvestili nekaj pred četrto zjutraj.

Celjsko policijsko upravo so nekaj pred četrto zjutraj obvestili, da se je na Ulici XIV. divizije v Celju zgodila prometna nesreča. Voznik, ki je peljal iz centra Celja proti Laškemu, je pri vožnji skozi krožišče zapeljal na del ob fontani, zaradi česar se je vozilo prevrnilo in zdrselo proti mostu. Ob tem je nekaj prašičev pobegnilo in se razbežalo po nabrežju Savinje. Večina jih je ostala v vozilu, dva sta poginila. Pobegle prašiče so ujeli policisti in gasilci ter jih naložili na vozilo. Voznika tovornjaka so z rešilcem odpeljali v oskrbo v celjsko bolnišnico.

Zaradi urejanja nadomestnega prevoza in premeščanja živali ter odstranjevanja posledic nesreče je promet dobre štiri ure potekal izmenično enosmerno, so še sporočili s celjske policijske uprave.