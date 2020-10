V Celju poskus umora ženske in hčerke? Policija naj bi prijela znanega 32-letnika

Več o srhljivki na Celjskem preberite v petkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

»V torek, 6. oktobra 2020, v večernih urah, so nas iz Splošne bolnišnice Celje obvestili, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko in njeno mladoletno hčerko, pri katerih je obstajal sum, da sta zaužili neznano snov,« pišejo v poročilu PU Celje. Zaradi okoliščin je hitro stekla preiskava, v sredo pa so 32-letnemu moškemu odvzeli prostost. »V času pred odvzemom prostosti osumljenemu smo policisti obe oškodovanki zavarovali,« so še razkrili.