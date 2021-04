V Celju oropali trafiko, nato še bencinski servis

Policisti so v ponedeljek zvečer obravnavali rop trafike na Prešernovi ulici v Celju. Storilec je prodajalki zagrozil, nato pa iz blagajne odtujil manjšo količino denarja ter pobegnil.



V torek zvečer pa so bili obveščeni še o ropu bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju, poroča PU Celje.



Po navedbah policije je storilec vstopil v prostore bencinskega servisa, zaposlenima zagrozil ter zahteval denar. Ko ga je dobil, je pobegnil.



Policisti in kriminalisti, ki so odšli na kraj obeh ropov, so začeli zbirati obvestila ter opravili ogled. Preiskava se nadaljuje.

Komentarji: