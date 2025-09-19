V Celju okrog trgovskega centra zaznali močan vonj, pozivajo prebivalce (VIDEO)

Poklicna gasilska enota Celje je zvečer na Facebooku izdala obvestilo za javnost. Kot so zapisali, je bil na območju Mariborske ceste v Celju oziroma v okolici tamkajšnjega trgovskega centra zaznan močan dražeč vonj.

»Okoliške prebivalce pozivamo, da se ne zadržujejo v okolici trgovskega centra, da zapirajo vrata in okna na stanovanjskih objektih ter da ne ovirajo dostopa in dela intervencijskih služb,« so še zapisali v svoji objavi.

Po poročanju TV Celje naj bi prišlo do puščanja amonijaka. Kot je videti na posnetku, ki so ga objavili na Facebooku, so bila v okolici trgovskega centra številna intervencijska vozila, dovoz do trgovskega centra pa so policisti zaprli.