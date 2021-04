V celjski bolnišnici prejeli srhljivo pismo: Zaklali bomo Urško

Družinski člani so varovani

Grožnje Janši se vrstijo

Družina predsednika vladese spet sooča z grožnjami. Po poročanju Siola so grozilno pismo prejeli v Splošni bolnišnici Celje, v njem pa je neznanec tamkajšnji zdravniciin otrokoma grozil s smrtjo. »Zaklali bomo Urško,« je med drugim zapisal.V celjski bolnišnici so nam potrdili, da so prejeli omenjeno pismo in o vsebini tudi obvestili Urško Bačovnik Janša, takoj pa podali tudi prijavo na policijo. »Razen tega, da gre za povsem neprimerno dejanje, zadeve ne moremo komentirati,« so še sporočili iz celjske bolnišnice.Ta primer obravnavajo, so potrdili tudi na Policijski upravi Celje, kjer so poudarili, da skrbno spremljajo tovrstne situacije. »Izjemno smo pozorni in skrbno reagiramo tudi na grožnje izrečene najvišjim predstavnikom države. Samo v lanskem letu so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje obravnavali osem kaznivih dejanj groženj, v katerih so bili kot oškodovanci najvišji predstavniki države. V petih primerih smo pet storilcev kazensko ovadili, v dveh primerih, v katerih oškodovancanista predala predloga za pregon smo o zadevi podali poročilo na Okrožno državno tožilstvo v Celju, v eni zadevi smo podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, vendar zadevo preiskujemo še naprej,« so sporočili.Družinske člane predsednika vlade sicer varuje tudi Center za varovanje in zaščito Generalne policijske uprave.To ni prvi primer groženj Janši in njegovi družini. Pred časom je precej razburil transparent na enem od petkovih protestov, na katerem je pisalo: »Smrt Janši!«. Zaradi grozilnih zapisov na facebooku pa je bil na na okrajnem sodišču v Velenju na zaporno kazen obsojen