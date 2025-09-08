V celjskem podjetju žareči prašni delci padli na delavca, z njima je hudo
V petek dopoldne so policisti obravnavali nesrečo pri delu v Slovenj Gradcu. Pri demontaži zunanje enote klime je delavec padel z lestve, z višine okoli osmih metrov. Pri padcu se je hudo poškodoval. Tujo krivdo za nastanek nesreče so izključili.
Sum storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti
V soboto pa so nesrečo pri delu obravnavali tudi v podjetju v Celju. Do nesreče je prišlo med čiščenjem prašnih delcev, ki nastanejo pri delovanju industrijske stiskalnice. Žareči prašni delci so se vsuli na dve osebi in ju hudo poškodovali. V omenjenem primeru policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti.
