DELOVNA NESREČA

V celjskem podjetju žareči prašni delci padli na delavca, z njima je hudo

V omenjenem primeru policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti.
Fotografija: Žareči prašni delci so se vsuli na dve osebi in ju hudo poškodovali. FOTO: Wirestock Getty Images
Žareči prašni delci so se vsuli na dve osebi in ju hudo poškodovali. FOTO: Wirestock Getty Images

M. U.
08.09.2025 ob 11:40
M. U.
08.09.2025 ob 11:40

V petek dopoldne so policisti obravnavali nesrečo pri delu v Slovenj Gradcu. Pri demontaži zunanje enote klime je delavec padel z lestve, z višine okoli osmih metrov. Pri padcu se je hudo poškodoval. Tujo krivdo za nastanek nesreče so izključili.

Sum storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti

V soboto pa so nesrečo pri delu obravnavali tudi v podjetju v Celju.  Do nesreče je prišlo med čiščenjem prašnih delcev, ki nastanejo pri delovanju industrijske stiskalnice. Žareči prašni delci so se vsuli na dve osebi in ju hudo poškodovali. V omenjenem primeru policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti.

PU Celje nesreča pri delu delovna nesreča Celje prašni delci

