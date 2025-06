V Bukovju v Babni Gori neznanec iz hiše ukradel tri kose orožja

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v sredo prejeli 291 klicev občanov. 80 klicev je bilo interventnih. 19 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, tri s področja mejnih zadev in tujcev, 41 s področja prometne varnosti in 17 s področja javnega reda in miru.

V Kozjem so policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je po prvih podatkih ukradel zlato verižico. V Bukovju v Babni Gori so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo in v počitniško hišico. Iz stanovanjske hiše je storilec ukradel tri kose orožja in nekaj nakita iz počitniške hišice pa gotovino.

Vlom v stanovanjsko hišo so obravnavali tudi v Trebčah. Storilec je ukradel gotovino in zlatnino.