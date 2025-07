V Brestanici huda nesreča, poškodovan otrok na rolerjih

Policisti PP Krško so bili v nedeljo nekaj po 10. uri obveščeni o hudi prometni nesreči v Brestanici z udeležbo otroka na rolerjih in voznika osebnega avtomobila.

Na rolerjih z veliko hitrostjo pripeljal z neprednostne ceste

Ugotovili so, da je za trčenje odgovoren otrok, ki se je na rolerjih z veliko hitrostjo pripeljal z neprednostne ceste in trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki ga je po prednostni cesti pravilno peljal 59-letni voznik. Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Trčil v kolesarja

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili v nedeljo dopoldan obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dvorom in Sotesko. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik vozil osebni avtomobil s pripeto prikolico. Pri Dvoru je pričel prehitevati 64-letnega kolesarja in zaradi neprimerne bočne razdalje s prikolico trčil vanj. Kolesar je po trku padel in se lažje poškodoval. Policisti so mu zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo.