V Brdih razbili šipo in vlomili v BMW-ja

Odklenjen avtomobil na pokopališču

Ne puščajte stvari v avtu

S ciljem preprečevanjem tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj policisti PU Nova Gorica ponovno opozarjamo vse občane in občanke na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in svetujemo, da v osebnih avtomobilih ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih, policah ali na drugih vidnih mestih). Prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina…) ne sodijo v predale vozil. Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo.

V nedeljo, 12. julija ob 15.34 , so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o vlomu v osebni avtomobil znamke BMW, ki je bilo parkirano pred eno od stanovanjskih hiš v naselju Plešivo (Občina Brda). Ugotovljeno je bilo, da je bilo v vozilo vlomljeno včeraj med 14.30 in 15.30 uro, neznani storilec pa je razbil steklo na prtljažniku vozila in iz njega ukradel torbico z vsebino. Policisti PP Nova Gorica primer še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici.Danes ob 9.34 pa s o policisti PP Nova Gorica obravnavali tatvino iz osebnega vozila v Vitovljah. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec danes zjutraj okrog 8.30 ure zjutraj izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke in iz odklenjenega osebnega avtomobila znamke Opel, ki je bilo parkirano pred tamkajšnjim pokopališčem, ukradel žensko torbico z vsebino. Primer tatvine novogoriški policisti še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na novogoriško Okrožno državno tožilstvo, so sporočili s PU Nova Gorica.