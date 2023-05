V bolnišnici začela razgrajati, poklicati so morali policiste

V petek ob 19.27 so policiste PU Koper obvestili o kršitvi javnega reda iz SB Izola, kamor so pripeljali pacientko, da bi jo oskrbeli, ker je padla. Ta je močno pod vplivom alkohola začela razgrajati in se ni umirila niti po prihodu policistov na kraj. 48-letnici so odredili pridržanje in ji izdali plačilni nalog za več kršitev, so sporočili s PU Koper.