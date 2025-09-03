NEZNANI STORILEC

V bližnji okolici Nove Gorice na dvorišču ukradli osebni avtomobil črne barve

Oškodovancu je bila zaradi navedenega kaznivega dejanja povzročena materialna škoda za okoli 600 evrov.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična. FOTO: Grinvalds, Getty Images

A. G.
03.09.2025 ob 22:59
A. G.
03.09.2025 ob 22:59

V torek, 2. septembra 2025, je bil na Goriškem ukraden osebni avto znamke Renault Clio, črne barve, letnik 2005, registrskih številk: GO MC-726, ki je bil parkirana na dvorišču ene od stanovanjskih hiš. Neznani storilec je na neznan način omenjeno vozilo odklenil, spravil v pogon in se z ukradenim avtomobilom odpeljal neznano kam.

Oškodovancu je bila zaradi navedenega kaznivega dejanja povzročena materialna škoda za okoli 600 evrov. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.

Pogosta kazniva dejanja

Tatvine in odvzemi motornih vozil ter vlomi v vozila so pogosta kazniva dejanja. Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lahko možnost tatvine ali odvzema vozila oziroma vloma v vozilo močno zmanjšamo. Za zaščito vozila lahko stori največ prav njegov lastnik, saj z doslednim upoštevanjem preventivnih samozaščitnih ukrepov lahko zmanjšamo tveganje za tatvine motornih vozil ter pripomoremo k večji varnosti v naši skupnosti.

Prav tako obstaja mnogo načinov, kako se lahko učinkovito zaščitimo in preprečimo, da bi tudi sami postali oškodovanci tovrstne kriminalitete. Policijska statistika ugotavlja, da zelo redko izginejo vozila, v katera so vgrajene kakovostne dodatne alarmne naprave. Občane pozivamo, da v primeru, če opazijo sumljive dejavnosti ali osebe v okolici vašega ali drugih vozil, o tem takoj obvestite policijo. Čim hitrejše obveščanje in pravočasna prijava lahko pomembno pripomoreta k hitrejšemu izsledku storilcev.

Več preventivnih nasvetov Policije na spletni strani tukaj.

