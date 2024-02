V bližini Tržaške ceste trije roparji moškemu ukradli denarnico, a to ni bilo vse

Mariborski policisti obravnavajo kaznivo dejanje ropa, do katerega je prišlo popoldne v bližini Tržaške ceste v Mariboru, ko so do oškodovanca pristopili trije moški in od njega zahtevali denar.

Ker ga ni želel izročiti, so svojo grožnjo podkrepili z ostrim predmetom, po tem, ko jim je predal denarnico pa so moškega udarili in s kraja odšli. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, o dogodku pa še intenzivno zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo.