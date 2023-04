V bližini trgovine našli starejšo mino, cesta je zaprta, obvoz urejen

Celjski policisti so bili danes nekaj pred 9. uro dopoldne obveščeni, da so na delovišču ceste na Lipi v Štorah, v bližini trgovine Mercator, našli večjo mino, ki najverjetneje izvira iz druge svetovne vojne. Do odstranitve eksplozivnega sredstva so zaprli cesto na Lipo in zavarovali širše območje. Obvoz je urejen.

Ko bo eksplozivno sredstvo odstranjeno, bo policija obvestila javnost, so sporočili s PU Celje. Kot je povedala tiskovna predstavnica celjske policije Milena Trbulin, so bombni tehniki že na poti v Štore, mino bodo predvidoma odstranili še danes.