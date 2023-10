V bližini Mesarskega mostu iz deroče Ljubljanice reševali moškega

Ljubljanski policisti so bili okoli 10.30 obveščeni, da je v bližini Mesarskega mostu oseba padla v reko Ljubljanico. Po do sedaj zbranih obvestili je moški hodil po betonskem robniku na nabrežju, a mu je spodrsnilo, padel je v reko in se je zadržal v vejevju, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Gasilci so moškega rešili iz vode. Po prvih podatkih ni poškodovan, mu je pa zdravstveno osebje ponudilo pomoč zaradi možnosti podhladitve.

V dogodku niso zaznali kaznivih ravnanj, bodo pa postopek ustrezno zaznamovali, so dodali na ljubljanski policijski upravi.