Na območju Kidričevega umorili 33-letnico: prostost odvzeli moškemu in ženski

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili v petek zvečer obveščeni o mrtvi osebi v bližini Kidričevega. Na kraju so ugotovili, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je umrla nasilne smrti. V petek in danes so v okviru preiskave odvzeli prostost 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja in 33-letni ženski iz okolice Lenarta.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v PU Maribor, jih je o mrtvi osebi okoli 18.20 obvestila sprehajalka. Na kraj so takoj napotili policiste, ki so identificirali žrtev. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka, ki sta prav prišla na kraj.

V okviru preiskave kaznivega dejanja umora je bila še isti večer odvzeta prostost moškemu iz okolice Ptuja, danes pa še ženski iz okolice Lenarta.

Na PU Maribor nadaljujejo aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja in druge preiskovalne aktivnosti, zato bodo dodatne informacije posredovali v prihodnjih dneh.