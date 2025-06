V Besnici kolesar divjal in padel v potok

V nedeljo nekaj čez 19. uro se je v Besnici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti kolesarja, ki je izgubil nadzor nad kolesom in padel v potok ter se pri tem lahko telesno poškodoval.

Nasveti policije Vozniki koles predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu. Statistični podatki kažejo, da so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov prav kolesarji sami povzročitelji nesreče. Zaradi pomanjkanja zaščite in večje izpostavljenosti so posledice nesreč pri kolesarjih pogosto hujše. Kolesarji morajo zato voziti previdno, spoštovati prometne predpise in uporabljati zaščitno opremo, kot je čelada in ustrezna razsvetljava, zlasti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti.

Opozorilo tudi drugim voznikom: Spoštujte kolesarje kot enakovredne udeležence v prometu – prehitevajte jih z varnostno razdaljo najmanj 1,5 metra in nikoli ne ustavljajte ali parkirajte na kolesarskih površinah.

Za varnost v prometu smo odgovorni vsi – tudi kolesarji. Vozite previdno in odgovorno.

Okoli 11. ure se je v Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi odvzema prednosti voznika osebnega vozila. Pri tem se je kolesar lahko telesno poškodoval.

Že okoli 8.30 se je na cesti Škofljica – Turjak zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen voznik osebnega vozila. Do prometne nesreče je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika, ki se je v nesreči lahko telesno poškodoval.