Iskalna akcija: iščejo Rudolfa, njegovo kolo so našli ob reki Muri

V četrtek dopoldne ob 9.35 se je pri naselju Ižakovci v občini Beltinci pod vodstvom policije začelo iskanje pogrešane osebe.

Posredujejo tudi gasilci PGD Ižakovci, Murska Sobota, Gornja Radgona in vodniki reševalnih psov KZS.

»Policisti smo bili obveščeni, da svojci od zjutraj pogrešajo 59-letnega Rudolfa Radošiča iz Ižakovca v občini Beltinci. Pogrešani je visok okrog 180 cm, suhe postave s čelno plešo in kratkimi lasmi. Oblečeno naj bi imel temno modre hlače in večbarvno majico z ovratnikom z dolgimi rokavi. Kolo pogrešanega je bilo najdeno ob reki Muri. Policisti skupaj z ostalimi službami izvajamo intenzivno iskanje pogrešanega in prosimo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, da nam to sporočite na telefonsko številko 113, na najbližjo Policijsko postajo ali na anonimi telefon policije 080 1200,« je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica Suzana Rauš PU Murska Sobota.